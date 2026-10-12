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Kanya Tarot Rashifal 12 October 2026: आज संभलकर रहें, लालच और दिखावे में आकर न करें गलती

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 12 October 2026: सहजता से आगे बढ़ते रहें. तथ्यात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. सूझबूझ से लक्ष्यों को साधें. ठगों से सजग रहें. व्यर्थ की बातों में समय न गवाएं.

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कन्या

टेन ऑफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए जिम्मेदारी को पूरा किए आराम से बचने पर जोर देने वाला है. मेहनत से पीछे नहीं हटें. कारोबार में संतुलन बनाए रखें. सहजता से आगे बढ़ते रहें. तथ्यात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. सूझबूझ से लक्ष्यों को साधें. ठगों से सजग रहें. व्यर्थ की बातों में समय न गवाएं. लोभ प्रलोभन व दिखावे में नहीं आएं.

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अनावश्यक चिंता तनाव व दबाव से दूर रहें. अवसर का लाभ उठाएं. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं. परिजन विश्वसनीय रहेंगे. चर्चा उचित दिशा में बनाए रखेंगे. पेपरवर्क में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. लंबित कार्यों में सूझबूझ रखेंगे. जवाबदेही बनाए रखेंगे. कार्य अधूरा छोड़ने से बचें. लक्ष्य पूरा करें.

स्वास्थ्य: सेहत साधारण बनी रहेगी. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति गंभीरता बनाए रखें. खानपान सामान्य रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी परिणामों में धैर्य बढ़ाएं. अनावश्यक जल्दी नहीं करें. वित्तीय सावधानी बरतें.

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रिश्ते: घरेलु मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. नकारात्मक के लोगों से दूर रहें. अपनों की सुनें.

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