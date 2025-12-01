scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 1 December 2025: नई नौकरी लग सकती है, धन लाभ की संभावना है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 1 December 2025: प्रेम संबंध में मिले धोखे के कारण नए लोगों से मित्रता करने से भयभीत हो सकते हैं. अपनी काबिलियत को लोगों के सामने लाने के लिए समय उत्तम है.

कन्या (Virgo):-
Cards :-Wheel of Fortune

परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आ सकता हैं.आपके कर्मों के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे.कुछ उतार-चढ़ाव जीवन में देख सकते हैं.इस समय स्थितियों पर नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है.जीवन के जीस बुरे दौर से आप गुजर रहे हैं.उससे बाहर निकल आएंगे अचानक से धन लाभ हो सकता है.नई नौकरी की प्राप्ति संभव है.आय में वृद्धि हो सकती है .न्यायालय से संबंधित विवादित मामलों में राहत मिल सकती है. जीवनसाथी का बिगड़ा व्यवहार सुधरता हुआ नजर आ रहा है. पूर्व में की गई व्यवसाय की शुरुआत लाभदायक साबित हो सकती है. प्रेम संबंध में मिले धोखे के कारण नए लोगों से मित्रता करने से भयभीत हो सकते हैं. जल्द ही कार्य क्षेत्र में आया व्यक्ति आपकी इस अवधारणा को बदल सकता हैं. कोई पुराना राज अचानक से परिजनों के सामने आ सकता है.जिस कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी बदले की भावना से कार्य न करें. कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे  अपनी काबिलियत को लोगों के सामने लाने के लिए समय उत्तम है.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहे. मानसिक तनाव भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है. जीवनसाथी से कीमती उपहार प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच अनबन बढ़ सकती है. संतान की संगत को लेकर चिंतित होंगे.
 

