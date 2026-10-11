आज 11 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: धन में होगी वृद्धि, घर में रहेगा खुशियों का माहौल

घर का माहौल सुखद बना रहेगा. परिवार के लोगों संग समय बिताएंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी बने रहेंगे. आकर्षक प्राप्त होंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर बना रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. पुण्यकार्यों से जुड़ेंगे. उत्सव का माहौल बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ा रहेगा. कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.आर्थिक वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. उधार से बचेंगे.

प्रेम मैत्री- उमंग उत्साह बढ़त पर रहेगा. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों को सहयोग बढ़ाएंगे. मन के मामले आनंद कर रहेंगे. अतिथि सत्कार में आगे बने रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. सभी के प्रति आदर स्नेह बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व को बल मिलेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

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आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. बचत बढ़ाएं.



शुभ अंक : 1, 2, 4 और 5

शुभ रंग : पिस्ता

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