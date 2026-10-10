आज 10 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे,  आत्मविश्वास बढ़ेगा

रचनात्मक प्रयास पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मकता बढे़गी. साझा प्रयासों में सहज होंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. परिचय का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कला कौशल संवारेेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. साहस और पराक्रम से जगह बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. शैली आकर्षक रहेगी. विभिन्न कार्यों में तेजी दिखाएंगे. वित्तीय परिणाम संवार पाएंगे. सृजनात्मक प्रयासों को संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

प्रेम मैत्री- सभी प्रसन्न रहेंगे. आपस में खुशियां साझा करेंगे. आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. सबका सहयोग और समर्थन पाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहनसहन अच्छा रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरणशक्ति में सुधार होगा.

आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें. नदी सरोवर के जल से तर्पण करें. योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. सहज रहें

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शुभ अंक : 1, 3, 5 और 8

शुभ रंग : नेवी ब्लू

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