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आज 11 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: धैर्य से काम लेंगे, मित्रों का साथ रहेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 October 2026, Taurus Horoscope Today: व्यावसायिक एवं पेशेवर विषय गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम व सजगता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा

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taurus horoscope
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कार्यशैली प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. तर्क बहस से बचेंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में न आएं. सजगता व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मेहनत व लगन से कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखेंगे. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक एवं पेशेवर विषय गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम व सजगता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. कारोबार में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सावधानी बरतेंगे. नियम अनुशासन अपनाएंगे. धूर्तजन से बचाव रखेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी. उधार से बचें. खर्च बढ़ा रहेगा.

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प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ चर्चा संवाद में धैर्य से काम लेंगे. जरूरी बात कहने में स्पष्टता बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा कमजोर नहीं होने दें. हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध निभाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- श्रमशील विषयों में रुचि होगी. कर्मठता बनाए रखेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. सेवाभाव रखें.
 

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शुभ अंक : 2, 4 और 6

शुभ रंग : श्वेत

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