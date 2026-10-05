आज 5 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: संबंधों में मिठास बढ़ेगी,  करीबी सहयोगी होंगे

बंधुजनों के साथ सहकार बढ़ाएंगे. करीबियों में वक्त बिताएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सामाजिकक मामलों में रुचि लेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - कार्यविस्तार पर बल देंगे. साहसिक प्रयासों को बनाए रखेंगे. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम पक्ष में रहेंगे. लेनदेन में संतुलित स्थिति बनी रहेगी. लाभ संवार पाएगा. अपनों को साथ रखेंगे. संरक्षण पर जोर बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों संग सहयोग बढ़ेगा. आपसी प्रेम स्नेह और समर्पण से संबंध मजबूत होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् तर्पण करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5, 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----