आज 4 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: घर परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे, चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा

निजी कार्यों को गति देंगे. अपनों से जुड़ने के अवसर बनेंगे. घर में सुख बढ़ेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अतिथि आगमन संभव है. व्यवहार में मधुरता रहेगी. जीवन स्तर सुधार पर बना रहेगा. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बनी रहेगी. सक्रियता रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- अवसरों को भुनाएंगे. कार्य व्यापार को गति देंगे. करियर संवार पर रहेगा. वित्तीय मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. लाभवृद्धि बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस होगा.

धन संपत्ति- पैतृक संपत्ति सहेजने में आगे होंगे. इच्छित वस्तु प्राप्त होगी. बचत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. धनधान्य की प्रचुरता रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे.

प्रेम मैत्री- सपरिवार मिलजुलकर आगे बढ़ेंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. घर परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. परिजन सहयोगी होंगे. परस्पर स्नेह बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता दिखाएंगे. श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. वचन रखें. विनम्र रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 4, 6 और 7

शुभ रंग : श्वेत

---- समाप्त ----