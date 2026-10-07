Vrishchik Tarot Rashifal 7 October 2026: शुभ प्रस्ताव मिलेंगे, योग्य लोगों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे

वृश्चिक

क्वीन आफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से कार्य करने और हित साधने में सहयोगी है. सभी के साथ सहकार बढ़ाने का प्रयास रहेगा. महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे. कार्यक्षेत्र पर पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. कारोबारी संभावनाओं को बल मिलेगा. स्वयं के दायित्वों को पूरा करेंगे. सबका समर्थन पाएंगे. योग्य लोगों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. परिचितों की संख्या बढ़ेगी. भेंटवार्ता और संवाद में प्रभाव रहेगा. विभिन्न कार्याे में जवाबदेही पर बनाए रखेंगे. अन्य की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. वरिष्ठ सहयोगी मददगार रहेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. घर में उत्साहजनक वातावरण रहेगा. नियमों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य: दोषों में कमी आएगी. स्वास्थ्य संबंधी अवरोध हटेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामले बेहतर रहेंगे. व्यवसायिक विषयों में सबका समर्थन पाएंगे. लाभ बढ़ेगा.

रिश्ते: करीबियों से सूचनाएं साझा करेंगे. अपनों के हित संवारेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे.

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