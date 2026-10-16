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आज 16 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: धन-दौलत में होगी बढ़ोतरी, अपनों का साथ मिलेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 October 2026, Scorpio Horoscope Today: अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. घर में खुशियों को बढ़ाएंगे. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबी प्रसन्न व प्रभावित होंगे.

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scorpio horoscope
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परिवार के लोगों और संबंधियों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. घरेलु मामलों में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. श्रेष्ठ व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. घर में खुशियों को बढ़ाएंगे. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबी प्रसन्न व प्रभावित होंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. व्यवसाय में अच्छा करेंगे. भेंट चर्चाओं में असरदार रहेंगे. कामकाज में सकारात्मक रहेंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. शुभता बढ़त पर रहेगी. सामंजस्यता रखेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य संग्रह के प्रयासों में आगे रहेंगे. वैभवपूर्ण जीवन रहेगा. बचत बढ़ाने की कोशिश होगी. वाणिज्यिक प्रबंधन संवारेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बैंकिंग में रुचि लेंगे.

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प्रेम मैत्री- अपनों का साथ और समर्थन बना रहेगा. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. प्रेम-स्नेह बढ़ेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. रक्त संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- सूझबूझ से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

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आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. साज संवार बढ़ाएं. अतिथि सत्कार करें.

शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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