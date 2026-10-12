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आज 12 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: स्वयं पर ध्यान दें, खानपान सात्विक रखेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 October 2026, Scorpio Horoscope Today: विविध संबंध सामान्य रहेंगे.  संकोच का भाव बढ़ेगा.  मन के मामले सामान्य रहेंगे.  रिश्ते सुधार पर बने रहेंगे.  धैर्य रखें.  करीबियों का सम्मान करेंगे. 

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scorpio horoscope
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पूंजीगत निवेश पर जोर रह सकता है.  पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा.  बड़ों की सलाह से चलेंगे.  कामकाज में नीति नियम बनाए रखें.  योजना के अनुसार कार्य करेंगे.  समता और न्याय पर जोर रखेंगे.  वैदेशिक कार्यों  ेमें गति आएगी.  बजट के अनुसार चलेंगे.  कार्यगति धीमी रह सकती है.  रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे.  सबको जोड़ने की कोशिश रखेंगे.  त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी.  सभी का सम्मान रखेंगे.  प्रबंधन में स्पष्टता बनाए रहें.  जिद व अहंकार में न आएं. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहज स्थिति रहेगी.  आवश्यक कार्यों  में सक्रियता आएगी.  आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे.  विपक्ष से सावधानी बढ़ाएंगे.  अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. 

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण लेनदेन में धैर्य दिखाएं.  खर्च निवेश पर जोर बना रहेगा.  स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. कार्यविस्तार की सोच रहेगी.  व्यवस्था पर फोकस रखें.  योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. 

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चर्चा संवाद संवरेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा

प्रेम मैत्री- निजी चर्चा में सजग रहेंगे.  मन के मामलों में धैर्य बनाए रखंेगे.  भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे.  वादविवाद में नहीं पड़ेंगे.  विविध संबंध सामान्य रहेंगे.  संकोच का भाव बढ़ेगा.  मन के मामले सामान्य रहेंगे.  रिश्ते सुधार पर बने रहेंगे.  धैर्य रखें.  करीबियों का सम्मान करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- न्यायिक विषय पर फोकस बढ़ेगा.  स्वयं पर ध्यान दें.  खानपान सात्विक रखेंगे.  व्यवस्था संवार पाएगी.  चर्चा में सजग बने रहें.  स्वास्थ्य साधारण रहेगा. 


आज का उपाय: देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें.  व्रत संकल्प बनाए रखें.  विवेक बनाए रहें. 

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : मरून

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