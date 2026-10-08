आज 8 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लोगों का भरोसा जीतेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी

कारोबार में सहजता से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. प्रशासन के विषयों को गति आएगी. कारोबारी वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे. पैतृक कार्याे को गति देंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में भरपूर समय देंगे. योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. अधिकांश कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में फोकस रखेंगे. योजनाओं में तेजी रहेगी. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. बजट पर ध्यान देंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. कारोबार के विस्तार की रूपरेखा बनाएंगे.

धन संपत्ति- चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा. आर्थिक लाभ संवार पाएगा. प्रभाव से बात रखेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. इच्छित पद प्रतिष्ठा पाएंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से सहजता से कह पाएंगे. संबंधों में बड़प्पन दिखाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. सहयोग बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में विनम्रता दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लोगों का साथ मिलेगा. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सुख व साहस बढ़ेगा.



आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें. सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पीली वस्तुएं दान करें. सहयोग रखें.

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शुभ अंक : 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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