आज 7 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: संपत्ति के कार्य बनेंगे, कई स्त्रोतों से लाभ संभव है

शासन से जुड़े कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवार पर रहें. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. व्यापार में साहस व सूझबूझ दिखाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास पक्ष में बनेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. परिवार के लोगों का साथ बना रहेगा. इच्छित योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. समय प्रबंधन बेहतर होगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित प्रदर्शन बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. पेपरवर्क में स्पष्टता बनाए रहेंगे. कार्य योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्यिक मौके भुनाएंगे. अप्रत्याशित लाभ पक्ष में बनेंगे.



धन संपत्ति- पैतृक व्यवसाय संवार पाएगा. संपत्ति के कार्य बनेंगे. कई स्त्रोतों से लाभ संभव है. सरकारी कार्यों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बनाए रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संतुलन एवं व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. अनुबंध पूरे करें.

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शुभ अंक : 7 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

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