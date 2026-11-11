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Dhanu Tarot Rashifal 11 November 2026: जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे, करीबी एक दूसरे के लिए मददगार होंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 11 November 2026: विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे. करीबी एक दूसरे के लिए मददगार होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उम्मीदों को बनाए रखें. परिणाम पर जोर होगा.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
टेन आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए हरहाल कार्य पूरा करने का प्रयास बनाए रखने का संकेतक है. जिम्मेदारी को पूरा करने का भाव बढ़ाएं. आसपास के लोगों से अधिक स्वयं पर फोकस होगा. जरूरी मामलों को पक्ष में बनाए रखने की कोशिश होगी. समझौतों को आगे बढ़ाएंगे. दोस्तों के साथ मिलकर कार्य करने पर जोर होगा. उम्मीदों और योजनाओं को बल देंगे.

लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. सभी का साथ विश्वास बनाए रखें. व्यक्तिगत मामलों में ढिलाई से बचें. नेतृत्व प्रभावी बना रहेगा. विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे. करीबी एक दूसरे के लिए मददगार होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उम्मीदों को बनाए रखें. परिणाम पर जोर होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. व्यर्थ चर्चा से बचें.

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आर्थिक स्थिति: प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करें. महत्वपूर्ण विषयों को गति दें. अनुशासन रखें.

रिश्ते: घर के मामलो में पहल बढ़ाएं. सहयोग का भाव बना रहेगा. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे.

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