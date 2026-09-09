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Dhanu Tarot Rashifal 9 September 2026: शुभचिंतकों की सलाह पर दें ध्यान, लोगों से ज्यादा अपेक्षा न रखें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 9 September 2026: जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश होगी. अपनों के लिए क्षमता से अधिक करेंगे. नए लोगों दूरी रखें. करीबियों के साथ वक्त बिताने पर जोर दें.

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sagittarius horoscope
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धनु
थ्री आफ स्वार्ड्स  

आज का दिन आप के लिए अन्य पर जल्द भरोसा न करने और भावनात्मक दबाव में न आने का संकेतक है. सूझबूझ से आगे बढ़ें. कारोबारी कोशिशों को बढ़ाए रखें. लक्ष्य की ओर सजगता से कदम बढ़ाएं. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. स्वयं पर फोकस रखें. वरिष्ठों की समझाइश को महत्व देंगे. सकारात्मक सोच से परिणाम संवारेंगे. अन्य से अधिक अपेक्षा न रखें.

लक्ष्य की ओर सहत गति बनाए रखेंगे. आसपास पर नियंत्रण रखेंगे. नियमों की अनदेखी करने से बचें. सभी से संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. व्यर्थ बातों और अफवाहों में नहीं आएंगे. जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश होगी. अपनों के लिए क्षमता से अधिक करेंगे. नए लोगों दूरी रखें. करीबियों के साथ वक्त बिताने पर जोर दें.

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स्वास्थ्य: अनुशासन और सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य की स्थिति साधारण रहेगी. सेहत पर ध्यान दें.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में दबाव रह सकता है. जिम्मेदारियों को निभाते रहें. वित्तीय परिणाम सामान्य रहेंगे.
रिश्ते: घर वालों को साथ लेकर चलें. रिश्तों में सक्रियता दिखाएं. शुभचिंतकों की सलाह को बनाए रखें.

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