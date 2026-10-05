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Dhanu Tarot Rashifal 5 October 2026: भूलचूक पर नियंत्रण बढ़ाएं, प्रभावी प्रदर्शन पर जोर बढ़ाएं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 5 October 2026: सावधानी से आगे बढ़ें. भूलचूक पर नियंत्रण बढ़ाएं. प्रभावी प्रदर्शन पर जोर बढ़ाएं. प्रतिभा प्रदर्शन के मौके भुनाएं. जिद जल्दबाजी नहीं दिखाएं. लेनदेन में पेपरवर्क बनाए रखें. दबाव की स्थितियों को सहजता से लें.

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sagittarius horoscope
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धनु
द मून
आप का दिन आप के लिए शंकाओं पर नियंत्रण रखने एवं हर हाल सकारात्मक सोच से काम लेने की सलाह वाला है. कार्यों में अड़चन रह सकती है. वित्तीय कार्याे में सहकारिता बनाए रखें. करियर व्यवसाय में सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्थित निवेश के अवसर बनेंगे. अहंकार व जिद से बचें. विविध मामलों में धैर्य का परिचय बनाए रखें. सावधानी से कदम बढ़ाएं.

कामकाजी स्थितियों में सहजता बढ़ाएं. जरूरी कार्य के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता हे. विविध विषयों में दोहराव की स्थिति से बचें. सावधानी से आगे बढ़ें. भूलचूक पर नियंत्रण बढ़ाएं. प्रभावी प्रदर्शन पर जोर बढ़ाएं. प्रतिभा प्रदर्शन के मौके भुनाएं. जिद जल्दबाजी नहीं दिखाएं. लेनदेन में पेपरवर्क बनाए रखें. दबाव की स्थितियों को सहजता से लें.

स्वास्थ्य: शारीरिक क्षमता से अधिक भार उठाने से बचें. संकेतों को अनेदखा न करें.

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आर्थिक स्थिति: खरीदारी में उतावली न दिखाएं. अधिक खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है.

रिश्ते: घर में सहज प्रयास बनाए रखें. मेहमानों का सत्कार बढ़ाएं. आलोचना से बचें.

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