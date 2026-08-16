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आज 16 अगस्त 2026 मेष राशिफल: संवेदनशील बने रहें, खानपान पर ध्यान दें

Aaj ka Mesh Rashifal 16 August 2026, Aries Horoscope Today: संवेदनशील बने रहें. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल पर जोर देंगे. जोखिम न लें. सावधान रहें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.

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aries horoscope
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परिश्रम से अपेक्षित सफलता का रास्ता बनाएंगे. कारोबारी प्रयासों की गंभीरता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करं. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखें. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्ययऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा. पेशेवर मामलों में गति रहेगी.


नौकरी व्यवसाय- कामकाज का स्तर बेहतर बनाए रखेंगे. अतिउत्साह न दिखाएं. व्यर्थ बातों में न आएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार की जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ेगा

.धन संपत्ति- वाणिज्यिक लक्ष्य पर फोकस रहेगा. आर्थिकी पूर्ववत् बनी रहेगी. नीति नियम बनाए रखेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च निवेश पर अंकुश रखें. धर्ताओं से दूरी बनाएं.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सहज रहेंग. भेंट वार्ता में दिखावे से बचें. करीबियों का ख्याल रखें. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. सजगता बनाए रहें. प्रेम पक्ष साधारण रहेगा. वाणी व्यवहार पर अंकुश रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशील बने रहें. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल पर जोर देंगे. जोखिम न लें. सावधान रहें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.


आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. तथ्य रखें.
 

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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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