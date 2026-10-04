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आज 4 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: भूमि भवन के विषय पक्ष में बनेंगे, सबका सहयोग पाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 4 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे. भूमि भवन के विषय पक्ष में बनेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सफलता की राहें खुलेंगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

महत्वपूर्ण चर्चाओं को बेहतर दिशा देंगे. कामकाजी मामलों में सफलता बढ़ेगी. साझा प्रयासों में भरोसा बनाए रखेंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. जीवनसाथी बेहतर प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. मित्र संबंधों में सफलता मिलेगी. व्यापार संवारने में सहज होंगे. दैहिक संकेतों पर ध्यान दें. नियमों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लक्ष्य प्राप्ति पर अधिक जोर देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे. भूमि भवन के विषय पक्ष में बनेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सफलता की राहें खुलेंगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों की अनदेखी न करें. परिवार में आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. जिद से बचें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करें. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबंधों पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लंबित मामले गति लेंगे. चर्चा में सजगता बढ़ाएंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. खानपान सात्विक रखें. मनोबल बढ़ाएं. धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. योग प्राणायाम पर जोर दें. टीम संवारें.

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शुभ अंक : 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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