आज 7 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: अन्य की भावनाओं का आदर करें, सामंजस्य बढ़ाएंगे

मेहनत पर जोर बना रहेगा. पेशेवर उचित परिणाम पाएंगे. ठगों की बातों में आने से बचें. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे. कार्ययोजनाओं में समयबद्धता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में सुधार आएगा. आर्थिक प्रयासों में अनदेखी न बरतें. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उधार का लेनदेन न करें. भेंटवार्ता पर जोर बनाए रखें. कामकाजी संबंधों का सम्मान करें. कार्य समय पर करें. सेवाभावना बनाए रखें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष मिलाजुला रहेगा. वित्तीय लेनदेन पर जोर रहेगा. कार्य व्यापार में सावधानी बढ़ाएंगे. तथ्यों पर ध्यान देंगे. सजगता सतर्कता से काम लेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. बात रखने में पहल से बचेंगे. सबका मान और सम्मान बनाए रखें. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वचन निभाएं. सामंजस्य बढ़ाएंगे. परिचित भरोसा बनाए रखेंगे. मन के मामले संतुलित रहेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. लापरवाही से बचें. लक्ष्य पूरे करें. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. अतिउत्साह में नहीं आएं.

Advertisement

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. निरंतरतार बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

---- समाप्त ----