आज 4 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: जिद व अहंकार से बचें, योजना बनाकर कार्य करें

निजी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. व्यक्तित्व व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. परिवार की परंपराएं निभाएंगे. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत व्यवहार पर फोकस रखें. अहंकार से बचें. विनम्रता बनाए रहें. जीवन में सुख बढ़ेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी. प्रबंधन के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. धैर्य और धर्मपालन बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी की अच्छी स्थिति रहेगी. जिद व अहंकार से बचें. योजना बनाकर कार्य करें. व्यापार में शुभता रहेगी. जवाबदेही बनाए रहेंगे. अनुबंधों में सोच विचारकर पहल करेंगे.

धन संपत्ति- पूंजीगत निवेश बढ़ा सकते हैं. खरीदी-बिक्री से जुड़ी सौदेबाजी में बेहतर रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियां पक्ष में बनी रहेंगी. बजट पर ध्यान बनाए रखें. भवन वाहन के मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से चर्चा संवाद बढ़ाएं. भेंट मुलाकात में रुचि बनाए रखें. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन सामान्य रहेगा. मन की बात कहने में हिचक रह सकती है. साहस संपर्क बनाए रखें. भावुकता में आने से बचें. अतिसंवेदनशीलता से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएं. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच रखेंगे.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. बड़ों की बात सुनें. ध्यान प्राणायाम एवं बड़प्पन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग : भगवा

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