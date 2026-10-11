Tula Tarot Rashifal 11 October 2026: दिनचर्या सहज रहेगी,  योग प्राणायाम बढ़ाएं

तुला

टेन ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए बड़ों की सलाह और स्वयं के उत्साह से महत्वपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देने में सहयोगी है. गुरुजन की आज्ञा का अनुसरण बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. भावनात्मक बातचीत में सहज रहेंगे. मिलकर कार्य करेंगे. संबंधों को बढ़ावा देंगे. अपेक्षित परिणाम पक्ष में बनाएंगे. हल्की सोच के लोगों से दूर रहें.

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वित्तीय कार्य सकारात्मक बने रहेंगे. व्यावसायिक सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी. विविध मामलों में नियमितता रखेंगे. दोस्तों का समर्थन पाएंगे. घर के मामले पक्ष में बनेंगे. करीबियों पर फोकस बनाए रखेंगे. आयोजन में शामिल हो सकते हैं. गंभीर विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. नवीन कार्यों पर जोर रखेंगे. नेतृत्व का विकास होगा.

स्वास्थ्य: खानपान संवारेंगे. रहन सहन में सहजता रखें. दिनचर्या सहज रहेगी. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. समझौतों को गति मिलेगी. सक्रियता बनाए रखें.

रिश्ते: आपसी विश्वास को बनाए रखेंगे. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. सुखद पलों को बांटेंगें.

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