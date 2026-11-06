Tula Tarot Rashifal 6 November 2026: रुटीन रखें, लापरवाही न दिखाएं

तुला

टू आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए सीखे हुए पर अमल बनाए रखने और फोकस के साथ काम करने का संकेतक है. चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे. मानसिक उलझनों से बचकर आगे बढ़ें. आवश्यक गतिविधियों पर फोकस रखें. पूर्वाग्रह की आदत से बचें. कार्ययोजनाओं का सहजता से आगे बढ़ाएं. व्यवस्था तालमेल बिठाने में कठिनाई आ सकती है. जोखिम न लें. सावधानी बनाए रखें.

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लोभ प्रलोभन में न आएं. कारोबारी विषयों में संतुलन बढ़ाएं. व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. सभी से समता सामंजस्यता बनाए रखें. विरोधियों की सक्रियता से सतर्कता बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. करीबी से सहज संबंध बनाए रखेंगे. सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. बड़ों की बातों का अनुपालन करें.

स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सजग रहें. खानपान में सतर्कता बनाए रहें. रुटीन रखें. लापरवाही न दिखाएं.

आर्थिक स्थिति: दबाव में आने से बचें. आर्थिक पक्ष साधारण बना रहेगा. व्यवस्था के प्रति सजग रहें.

रिश्ते: घरेलु मामलों में सभी का सहयोग रहेगा. खानपान सामान्य रहेगा. निजी कार्यों में अवसर बढ़ेंगे.

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