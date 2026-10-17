आज 17 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: भरोसा जीतेंगे, अनुभवियों से सलाह लेंगे

कामकाज में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. करीबियों से चर्चा और संवाद में प्रभावी रहेंगे. आपसी मतभेद कम होंगे. परिवार में सुख बढ़ा रहेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रो ंमें उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. साथी सहकार बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों में आगे रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. साहस और उत्साह से काम लेंगे. लेेनदेन में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक सफलता बढ़ेगी. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न कार्यों सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों को बल मिलेगा. चर्चा संवाद बढ़ाने में सरल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. मनोबल रखेंगे.

आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग रखें.

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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

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