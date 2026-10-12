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आज 12 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: अनुशासन बनाए रखेंगे, अनुकूलता में सुधार होगा

Aaj ka Singh Rashifal 12 October 2026, Leo Horoscope Today: सजगता से आगे बढ़ेंगे.  अनुशासन बनाए रखेंगे.  अनुकूलता में सुधार होगा.  सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा.  मनोबल बढ़ा रहेगा. 

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leo horoscope
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सामाजिक एवं व्यवसायिक स्तर पर अनुकूलन बना रहेगा.  बंधुजनों का सहयोग बढे़गा.  पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे.  कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे.  कार्य व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं.  शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  प्रशासनिक कार्य सधेंगे.  सक्रियता बनाए रखें.  जीत का जज्बा बनाए रहेंगे.  विविध प्रयासों में तेजी आएगी.गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.  संपर्क संवाद संवार पर बना रहेगा.  सहकार पर जोर होगा.  बड़ों का आदर बनाए रखेंगे.  शुभ सूचनाएं मिलेंगी. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी विषयों पर जोर रहेगा.  कार्य़क्षेत्र में फोकस रखें.  सहकारिता में वृद्धि होगी.  विविध मामले संवरेंगे.  रुटीन बेहतर रखेंगे.  निजी प्रदर्शन पर ध्यान देंगे.  सामंजस्यता बढ़ेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.  वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि रहेगी.  योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.  मामले सहज बने रहेंगे.  कार्यविस्तार के प्रयास गति लेंगे. 

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प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में मधुर व्यवहार करेंगे.  खुशियों को बढ़ाएंगे.  मित्र साथ निभाएंगे.  घर में सामंजस्य बना रहेगा.  सगे संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे.  अपनों को समय देंगे.  शुभता बढ़ेगी.  सहोदरों में आपसी विश्वास बढ़ा रहेगा.  साथी भरोसेमंद रहेंगे.  शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  संवाद में रुचि रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ेंगे.  अनुशासन बनाए रखेंगे.  अनुकूलता में सुधार होगा.  सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा.  मनोबल बढ़ा रहेगा. 


आज का उपाय: देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें.  व्रत संकल्प बनाए रखें.  धर्मकार्य करें. 

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : माणिक्य समान

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