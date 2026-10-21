Rashifal 22 October 2026: कल इन 5 राशियों पर बरसेगा पैसा! जानें आपकी किस्मत में क्या लिखा है?

मेष - व्यवसायिक उपलब्धियों को बल मिलेगा. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवर प्रयासों में प्रभावशाली बनें रहेंगे. आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. संस्थागत प्रयास गति लेंगे. चहुंओर संवार की स्थिति बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. तर्कशीलता बनाए रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कलात्मकता बल पाएगी. पेशेवर संबंध बल पाएंगे. उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी.

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कार्यक्षेत्र में सक्रियता आएगी. ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. महत्वपूर्ण चर्चा में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. तय रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे.



शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: लाल

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सक्रियता बनाए रहें.



वृष - सब के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. बड़ों का समर्थन बना रहेगा. सहकार का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. समय प्रबंधन बेहतर होगा. पैतृक पक्ष मजबूत बना रहेगा. पेशेवर सहयोगियों में सामंजस्यता बढ़ेगी.

प्रशासन के कार्यों में गति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में विभिन्न उपलब्धियां बढ़ेंगी. कार्ययोजनाएं साधने में सफल रहेंगे. अधिकारीगण सहयोगी होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

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शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.



मिथुन - भाग्य बल से इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. भाग्य और प्रभाव बेहतर बना रहेगा. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. यात्रा संभव है. व्यावसायिक स्थिति मजबूत रहेगी. आस्था विश्वास से सभी मामले साधेंगे. व्यावसायिक पक्ष बलवान रहेगा.

करियर के लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. पेपरवर्क में बेहतर रहेंगे. कारोबार में सबका साथ समर्थन पाएंगे. लोग मदद बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: आंवला समान

कल का उपाय: जगत के स्वामी पालनहार जगत्पालक श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. संकल्पशक्ति बढ़ाएं.



कर्क - रुटीन बेहतर बनाए रखें. व्यवस्था पर जोर देंगे. व्यवसायिक प्रशिक्षण व तैयारी पर ध्यान बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. घर के मामलों में सीख सलाह और गंभीरता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सबका सम्मान रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल पराक्रम के प्रदर्शन से बचें. धैर्य से आगे बढ़ें.

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नियमों का पालन करें. व्यक्तिगत खर्च पर अंकुश रखें. अप्रत्याशित बजट बढ़ सकता है. सहजता व सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता और सूझबूझ रखेंगे. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.



शुभ अंक: 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग: केशरिया

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.



सिंह - साझीदाी में प्रभावी बने रहेंगे. उद्योग व्यापार में लाभ में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सात्विकता बनाए रहें. सामंजस्य पर जोर देंगे. सहकारिता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गति आएगी.

तालमेल से आगे बढ़ेंगे. सबके हित के निर्णय लेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. साझा गतिविधियों पर जोर देंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे.



शुभ अंक: 1, 3 और 4

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. भरोसा बनाए रखें.



कन्या - कार्य व्यापार में विभिन्न् आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवा़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. वर्तमान चर्चा संवाद पर फोकस रहेगा. योजना के अनुसार निर्णय लेंगे. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. कामकाजी गतिविधियों में रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. जिद व अहंकार को त्यागें. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन से बजट से चलें.

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सेवाक्षेत्र में पेशेवरता बनाए रखें. नियम व अनुशासन रखें. कामकाज में सजगता रखें. समय प्रबंधन बनाए रखेंगे. उधार का लेनदेन न करें. बड़प्पन बढ़ाए रखें. जोखिम न लें.



शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: पाइनेपल

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कर्मठता बनाए रहें.

तुला - सभी क्षेत्रों में अनुकूलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बेहतर प्रदर्शन रहेगा. मन के संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. आसपास का वातावरण सुखद रहेगा. चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. जरूरी कार्य समय से करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों की बात को ध्यान से सुनेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुटेंगे. निसंकोच कार्य करेंगे. साहस से आगे बढ़ते रहेंगे.

उद्योग व्यापार को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में हितकर परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत सफलताओं का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे.



शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: कांसे के समान

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन बनाए रखें.



वृश्चिक - व्यक्तिगत मामलों में लापरवाही से बचें. व्यवहार में स्पष्टता बढ़ाएं. अतिसंवेदनशील मामलों में मितभाषी रहें. धूर्त की बातों में आने से बचें. चर्चा संवाद में संतुलन रखें. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. विनय विवेक से काम लें. कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. विविध गतिविधि व रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलु मामलों में पहल न करें.

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पेशेवर प्रदर्शन में सुधार होगा. विभिन्न कार्यों में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. लक्ष्यपूर्ति के प्रयास बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. अहंकार से बचें.



धनु - महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे. और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. व्यर्थ सूचनाओं से बचें. साहसिक गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे. पेशेवरता और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे.

वाणिज्यिक जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. विविध विषयों में दखल बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: हल्दी समान

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कथा प्रवचन सुनें.



मकर - धन संपत्ति सकारात्मक संवाद पर जोर रहेगा. साज संवार पर बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों में शुभता बनी रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. घर आए का सम्मान करेंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी . धनधान्य बढ़ेगा. संपत्ति के मामले सधेंगे.

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व्यावसायिक कार्यों में संकोच कम होगा. योजनाओं में प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. साहस बढ़ेगा.



शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.



कुंभ - लाभ की स्थिति बढ़त पाएगी. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों मंे रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. नए तौरतरीकों में विश्वास बढ़ेगा. रचनात्मकता और सकारात्मकता बढ़ेगी.

लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश होगी. विविध कार्यों में उम्दा स्थिति रहेगी. करियर कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.



शुभ अंक: 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. नया सोचें.



मीन - आर्थिेक अनुशासन बनाए रहें. विनय विवेक पर जोर दें. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. संवेदनशील नजरिया बनाए रखें. लोगों की बातों में आने से बचें. वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं. रिश्तों को बेहतर बनाए रहेंगे. लेनदेन में भूलचूक की स्थिति से बचें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरा बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें.

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पेशेवर कार्यों में विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन स्पष्टता रखें. पेशेवर मामलों पर फोकस बढ़ाएं. जोखिम लेने व पहल करने से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: हल्का पीला

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. सावधानी बढ़ाएं.



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