Mithun Tarot Rashifal 16 August 2026: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, संतुतिल दिनचर्या रखें

मिथुन

थ्री आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए प्रतिकूल बातों को अतिसंवेदनशीलता से लेने से बचने की सलाह लाया है. अन्य से अधिक अपेक्षाए न रखें. करीबियों से मनभेद बने रह सकते हैं. भावनात्मक विषयों में सकारात्मक रहें. निजी मामलों में असमंजस से बचें. कार्यक्षेत्र में सहज गति लें. व्यावसायिक प्रयासों को आगे बढ़ाएं. चर्चा संवाद में पूर्वाग्रह न रखें.

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वाणी व्यवहार साधारण रहेगा. आत्मबल बनाए रखें. निजी विषयों में धैर्य से काम लें. सहज रणनीति से कार्य करें. किसी भी प्रकार के दबाव अथवा भ्रम से बचें. लक्ष्य की ओर गति बनाए रखें. चर्चा संवाद में सहकार रखें. सभी से सलाह बनाए रहें. नीति नियमों का पालन बढ़ाएंगे. सभी के प्रति सहयोग बनाए रखें. तार्किकता बनाए रहें.

स्वास्थ्य: आवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संतुतिल दिनचर्या रखें. नियमितता बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में आगे होंगे. लक्ष्य पाने की कोशिश बढ़ाएं. जिम्मेदारी निभाएं.

रिश्ते: घर में साधारण स्थिति रहेगी. विनम्रता बनाए रहें. परिचितों का सहयोग बढ़ाएं.

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