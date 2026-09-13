Mithun Tarot Rashifal 13 September 2026: उत्साह दिखाएंगे, प्रयासों को गति देंगे

मिथुन



फाइव आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए अन्य से मिलकर चलने और रचनात्मक वार्ताओं को बनाए रखने पर जोर देने वाला है. करीबियों से भेंटवार्ता में उलझाव से बचें. कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. तात्कालिक लाभ पर फोकस रह सकता है. वक्त पर बात कहने में विश्वास रखें. अपनों के लिए क्षमता से अधिक करने की कोशिश होगी.

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जरूरी सुविधाओं पर ध्यान बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने का प्रयास रहेगा. सौदेबाजी में धैर्य रखें. महत्वपूर्ण लोगों का बनाए रखें. आत्मविश्वास से कार्य करें. मतभेद की स्थिति से बचें. विविध मामलों में उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विरोधी सक्रिय रहेंगे. घर में समय देने का भाव रहेगा. परिस्थितियां सहयोगकारी रहेंगी. अनुबंधों में गति आएगी.

स्वास्थ्य: सेहत साधरण रहेगी. अनुशासन अनुपालन पर जोर रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में इच्छित स्थित रहेगी. कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. प्रयासों को गति देंगे.

रिश्ते: घर वालों के साथ मनभेद न बढ़ाएं. अपनों के साथ वक्त बिताएं. व्यवहार में विनम्रता रखें.



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