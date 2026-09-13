Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 सितंबर 2026: आज 13 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 13 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
शुक्ल पक्ष द्वितीया- सितंबर 12 07:46 AM- सितंबर 13 07:08 AM
शुक्ल पक्ष तृतीया- सितंबर 13 07:08 AM- सितंबर 14 07:07 AM
नक्षत्र
हस्त- सितंबर 12 12:55 PM- सितंबर 13 01:06 PM
चित्रा- सितंबर 13 01:06 PM- सितंबर 14 01:55 PM
योग
शुक्ल- सितंबर 12 03:08 PM- सितंबर 13 01:42 PM
ब्रह्म- सितंबर 13 01:42 PM- सितंबर 14 12:46 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:16 AM
सूर्यास्त- 6:29 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 13 8:03 AM
चन्द्रास्त- सितंबर 13 7:47 PM
अशुभ काल
राहू- 4:57 PM- 6:29 PM
यम गण्ड- 12:22 PM- 1:54 PM
कुलिक- 3:25 PM- 4:57 PM
दुर्मुहूर्त- 04:51 PM- 05:40 PM
वर्ज्यम्- 09:22 PM- 11:01 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:58 AM- 12:47 PM
अमृत काल- 07:03 AM- 08:40 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 AM- 05:28 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- सितंबर 13 06:16 AM- सितंबर 13 01:06 PM
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 13 06:16 AM- सितंबर 13 01:06 PM