आज 13 सितंबर 2026 मकर राशिफल: आर्थिक अनुशासन से समझौता न करें, व्यवस्था पर ध्यान दें

वित्तीय लेनदेन में भूलचूक से बचें. परिणाम साधारण रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य दिखाएं. संपर्क संवाद में जल्दबाजी न करें. परिजनों संग सीख सलाह बढ़ाएं. स्वयं पर ध्यान दें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. भेंटवार्ता के लिए समय निकालें. परिवार में सुंख सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें. विभिन्न् कार्यों पर फोकस बढाएं.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. पेशेवर मामलों में उतावली न दिखाएं. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार में सावधानी बनाए रखें.



धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा में सजग रहेंगे. अधिकारियों की बात पर ध्यान दें. आर्थिक अनुशासन से समझौता न करंे. व्यवस्था पर ध्यान दें. संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में सहज रहें. अप्रिय स्थिति का सामना कऱ सकते हैं. व्यवहार में विनम्रता बनाए रहंे. संबंधों में सरलता रखें. चर्चा संवाद में धीरज दिखाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. संवाद में सूझबूझ बढ़ाएं.



स्वास्थ्य मनोबल- निजता पर जोर रखें. स्वास्थ्यगत मामलों में सजगता रखेंगे. खानपान पर ध्यान दें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकता है.



आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. विवेक बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : गुड़ के समान

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