आज 13 सितंबर 2026 मीन राशिफल: ठगों से सजग रहेंगे, लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा

अन्य के साथ सौदेबाजी में स्पष्टता बढ़ाएं. कामकाजी तालमेल सामान्य रहेगा. कामकाज अपेक्षित बना रहेगा. विरोधियों से सावधानी बढ़ाए रहेंगे. निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. कार्य प्रभावित रह सकते हैं. विवेक बढ़ाए रखें. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. बाहरी लोगों पर भरोसा कम होगा. तार्किकता बनाए रखें. कामकाज में फोकस बढाएंगे. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वक्त पर कार्य करने पर जोर दें. विपक्ष की सक्रियता बनी रहेगी. रुटीन बनाए रखेंगे. अनुशासन पर बल देंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम औसत रहेंगे. ठगों से सजग रहेंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढाएं. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता सजगता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में अधिक अपेक्षाएं न रखें. प्रेम और उत्साह बनाए रखें. अपनों की अनदेखी न करें. व्यवहार में स्पष्टता रखें. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत पर ध्यान दें. रोग उभर सकते हैं. श्रमशीलता बनाए रहें. जिम्मेदारियों को पूरा करें. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. व्यर्थ चर्चा से बचें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : पीला

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