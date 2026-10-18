आज 18 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: व्यापार में कार्यगति बेहतर रखेंगे, नपातुला जोखिम उठाएंगे

सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में सहकार व सहयोग बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में अपनी जगह बनाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझीदारी की भावना बनाए रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे. लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. अनुबंधों में सावधानी रखेंगे. हितलाभ बेहतर बना रहेगा. ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. सहकारिता के मामलों में गति आएगी.

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नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों में योजना के अनुरूप कार्य करेंगे. प्रबंधकीय प्रयास आगे बढ़ाएं. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. व्यापार में कार्यगति बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूती बेहतर बनी रहेगी. नेतृत्व पर जोर बनाए रखें. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएं. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. लक्ष्य की ओर गतिशीलता रखेंगे. अहंकार में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में पहल बनाए रखेंगे. अपनों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. शुभता सौम्यता की भावना रहेगी. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नही आएं. धैर्य व प्रेम से संबंध संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सक्रियता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग : कत्थई

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