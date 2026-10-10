आज 10 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ाए रखें, व्यर्थ चर्चा से बचें

बहकावे में आने से बचें. जल्दी में कोई कदम न उठाएं. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे. हस्तक्षेप से बचें. आवश्यक जानकारी साझा करने का प्रयास रखें. परिजनों से सामंजस्य बनाए रखें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे. भावावेश में न आएं.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों में बड़प्पन से काम लें. लापरवाही न दिखाएं. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ाए रखें. व्यर्थ चर्चा से बचें.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ का प्रतिशत स्तरीय बना रहेगा. भवन वाहन आदि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. अधिकारियों की मदद मिलेगी. योजनाएं आकार लेंगी.

प्रेम मैत्री- घर में समय देंगे. अपनों के साथ सुख से रहेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. जिद में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- हर्ष आनंद पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें. आदर भाव बनाए रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें.

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आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें. नदी सरोवर के जल से तर्पण करें. योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. स्मार्ट वर्किंग रखें.

शुभ अंक : 1, 3, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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