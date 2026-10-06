आज 6 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे

घर में सुख के क्षण निर्मित हों. हर्ष आनंद का वातावरण बा रहेगा. आसपास उत्सव का माहौल बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार में प्रभावी बने रहेंगे. आकर्षक प्राप्त होंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर बना रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में नियंत्रण बनाए रखेंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. परंपरागत कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले लाभ बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अपनों वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- उमंग और उत्साह का माहौल रहेगा. संबंधों में विश्वास बढे़गा. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों को सहयोग बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. सभी के प्रति आदर स्नेह रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व को बल मिलेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

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आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. बचत बढ़ाएं.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

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