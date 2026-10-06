scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 6 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 6 October 2026, Gemini Horoscope Today: भव्यता और साज सज्जा पर जोर बना रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

घर में सुख के क्षण निर्मित हों. हर्ष आनंद का वातावरण बा रहेगा. आसपास उत्सव का माहौल बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार में प्रभावी बने रहेंगे. आकर्षक प्राप्त होंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर बना रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में नियंत्रण बनाए रखेंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. परंपरागत कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले लाभ बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अपनों वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वालों को आज करियर में आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, जानें शुभ रंग
अनुशासन बढ़ेगा,  व्यवहार में सहजता रहेगी
मिथुन राशि वाले आज लोगों से उलझने से बचें, जानें कैसी रहेगी सेहत
लेन-देन में बड़प्पन बनाए रखेंगे, साहस से काम लेंगे
वचन रखेंगे, विरोधी शांत रहेंगे

प्रेम मैत्री- उमंग और उत्साह का माहौल रहेगा. संबंधों में विश्वास बढे़गा. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों को सहयोग बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन रखेंगे. सभी के प्रति आदर स्नेह रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व को बल मिलेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

Advertisement

आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. बचत बढ़ाएं.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 6 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: शुभ सूचना पाएंगे, अपनों का विश्वास जीतेंगे |
    आज 6 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: सबका सम्मान करेंगे, घर पर ध्यान देंगे |
    CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ NSUI का 'जिंदा-मुर्दा प्रदर्शन'? देखें 10 तक |
    Aaj ka Upay 6 October 2026: मंगल ग्रह की वजह से परेशानी है तो क्या उपाय करें? जानिए |
    'हम भी इंसान', कटरीना की ट्रोलिंग पर शोभिता ने दिखाया आईना
    Advertisement