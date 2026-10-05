आज 5 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: अनुशासन बढ़ेगा,  व्यवहार में सहजता रहेगी

अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. घर में सुख बना रहेगां वरिष्ठों व प्रभावशाली व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भव्यता से जीवन जिएंगे. सबका आदर सम्मान को बनाकर रखेंगे. घर में मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. कुल परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण कारोबारी मामले संवरेंगे. पैतृक व्यवसाय से जुड़े कार्य गति लेंगे. उद्योग कार्य से जुड़े जन अधिक अच्छा करेंगे. कामकाज में सफल होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संग्रह पर जोर होगा. पूंजीगत मामलों में सक्रियता बढ़ाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. बैंकिंग कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. मूल्यवान वस्तु खरीदेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सहकार बनाए रखेंगे. स्वजनों के संग से मनोबल बढ़ा रहेगा. जरूरी बात को कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ेगा. व्यवहार में सहजता रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबलऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा.

आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् तर्पण करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. भव्यता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 5 और 7

शुभ रंग : आसमानी

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