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Makar Tarot Rashifal 27 October 2026: अधिकारी मददगार बने रहेंगे, प्रबंध कार्य गति पाएंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 27 October 2026: घर में सभी से सामंजस्य पर जोर दें. अधिकारी मददगार बने रहेंगे. प्रबंध कार्य गति पाएंगे. निजी मामलों में सामन्जस्य बनाए रखें. अपनों के दबाव में आने से बचें. जरूरी योजनाएं साझा करने से बचें. खरीदी बनाए रख सकते हैं.

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capricorn horoscope
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मकर
फोर आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए अधिकार रक्षा में सहयोगी है. लोभ मे न आएं. परिवार के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा. लालच व बहकावे में आकर तात्कालिक फल परिणाम में उलझने से बचें. औरों से अधिक अपेक्षाए न रखें. व्यवहारिक नजरिया बनाए रखने पर जोर दें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. करीबियों का सहयोग रहेगा.

कारोबार में सहजता रखेंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. निजी दबावों से बाहर निकलने की कोशिश करें. घर में सभी से सामंजस्य पर जोर दें. अधिकारी मददगार बने रहेंगे. प्रबंध कार्य गति पाएंगे. निजी मामलों में सामन्जस्य बनाए रखें. अपनों के दबाव में आने से बचें. जरूरी योजनाएं साझा करने से बचें. खरीदी बनाए रख सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा न करें. रुटीन जांच रखें. छोटी बातों का त्याग करें.

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दबाव से बचें, समर्थन बनाए रखेंगे
करियर में मिलेगी तरक्की, आर्थिक लाभ बढ़ने के संकेत
नियंत्रण बढ़ा रहेगा,  तर्क तथ्य पर जोर देंगे
लक्ष्य होंगे पूरे, कामकाजी फैसलों में दिखेगा गजब का उत्साह
शारीरिक असजताएं दूर होंगी, आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे

आर्थिक स्थिति: कारोबारी अवसरों को भुनाएं. जिम्मेदारों का सम्मान करें. सबसे बनाकर आगे बढ़ें.

रिश्ते: घर में अनुकूलन रहेगा. सहज बने रहेंगे. सबका साथ समर्थन पाने का प्रयास होगा.

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