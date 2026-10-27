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Mithun Tarot Rashifal 27 October 2026: सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 27 October 2026: दिल की बात कहने में उत्साह दिखाएंगे. कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता में रखेंगे. विभिन्न मोर्चों पर उन्नति बनी रहेगी. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी.

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gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन
पेज ऑफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए नए कार्य के आरंभ में सहयोगी है. अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश होगी. विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. इच्छित संभावनाओं को बल मिलेगा. कारोबारी प्रयासों में गति आएगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे.

वातावरण अनुकूल रहेगा. दोस्त व परिचित सहयोग बनाए रखेंगे. भावनात्मक चर्चा में सहजता बनाए रहेंगे. करीबियों से सुखद पल साझा करेंगे. दिल की बात कहने में उत्साह दिखाएंगे. कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता में रखेंगे. विभिन्न मोर्चों पर उन्नति बनी रहेगी. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: अवरोध दूर होंगे. दिनचर्या संतुलित रहेगी. रुटीन बेहतर रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.

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आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक उन्नति बनी रहेगी. व्यवस्था बेहतर रखेंगे. योजना से चलेंगे.

रिश्ते: सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों संग सुख से रहेंगे. भेंट के मौके बनेंगे. संबंध मधुर रहेंगे.

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