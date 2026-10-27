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Dhanu Tarot Rashifal 27 October 2026: विविध विषयों में रुचि रहेगी, व्यक्तिगत स्तर पर सभी सहायक होंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 27 October 2026: आत्मविश्वास बढ़ाकर रखेंगे. विविध विषयों में रुचि रहेगी. व्यक्तिगत स्तर पर सभी सहायक होंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. सभी के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे. कलात्मकता को बढ़ावा मिलेगा.

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sagittarius horoscope
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धनु
सिक्स ऑफ कप्स
आज का दिन आप के लिए पूर्व पलों को अपनों के साथ बांटने और यादें ताजा करने में सहयोगी है. लोगों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. खानपान में सहजता रहेगी. अपनों को साथ बनाए रखेंगे. व्यावसायिक मामले पक्ष में बनेंगे. सौदों व समझौतों को आगे बढ़ाएंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे. संसाधनों उचित इस्तेमाल पर जोर होगा.

सबका साथ सहयोग रहेगा. प्रशिक्षण पर बल देंगे. कारोबार को व्यवस्थित बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करने का प्रयास होगा. आत्मविश्वास बढ़ाकर रखेंगे. विविध विषयों में रुचि रहेगी. व्यक्तिगत स्तर पर सभी सहायक होंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. सभी के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे. कलात्मकता को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रहेगा. स्वयं का ख्याल रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. असजताएं कम होंगी.

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आर्थिक स्थिति: कारोबार में बेहतर तालमेल रहेगा. सहकार बढ़ाएंगे. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.

रिश्ते: वातावरण सुखद रहेगा. घर में अनुकूलन रहेगा. खुशियां बांटेंगे. संबंधों में सुधार आएगा.

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