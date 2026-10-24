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Makar Tarot Rashifal 24 October 2026: नियंत्रण बढ़ा रहेगा,  तर्क तथ्य पर जोर देंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 24 October 2026: नियंत्रण बढ़ाएंगे.  चतुराई से विपक्षियों से मुकाबला करेंगे.  नीति नियम का ध्यान रखेंगे.  प्रबंध में प्रभावशाली बने रहेंगे.  विविध प्रयास रुटीन बनाए रखेंगे.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर
द मैजिशियन
आज का दिन आप के लिए संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को बनाए रखने पर जोर देने वला है.  प्रतिभा व क्षमताओं से उचित स्थान बनाए रखेंगे.  कारोबारी परिणाम सकारात्मक बनेंगे.  कामकाजी फोकस बेहतर रहेगा.  सभी से सहयोग बनाए रखने पर बल देंगे.  सरलता और सजगता से आगे बढ़ेंगे.  व्यावसायिक गतिविधयों में तेजी आएगी.  अवसरों का लाभ लेंगे. 

अधिकतर मामलों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.  सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे.  निजी विषयों में सहज गति लेंगी.  सावधानी से आगे बढ़ेंगे.  भूलचूक पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.  चतुराई से विपक्षियों से मुकाबला करेंगे.  नीति नियम का ध्यान रखेंगे.  प्रबंध में प्रभावशाली बने रहेंगे.  विविध प्रयास रुटीन बनाए रखेंगे.  परिस्थितियों पर अंकुश बढ़ाएंगे. 

स्वास्थ्य: स्वयं पर नियंत्रण बढ़ा रहेगा.  तर्क तथ्य पर जोर देंगे.  स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. 
आर्थिक स्थिति: प्रतिभा के प्रदर्शन के मौके बनेंगे.  अनुभव का लाभ उठाएंगे.  परिणाम पक्ष में बनेंगे. 
रिश्ते: रिश्तेदारों के साथ समय बिताएंगे.  सहयोगी नजरिया बनाए रहेंगे.  सहकारिता बढ़ेगी. 

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