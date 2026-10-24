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Kanya Tarot Rashifal 24 October 2026: पहल बढ़ाएंगे, सहयोग का भाव रहेगा

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 24 October 2026: नेतृत्व प्रभावी बना रहेगा.  विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे.  जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे.  करीबी एक दूसरे के लिए मददगार होंगे.

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virgo horoscope
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कन्या
क्वीन आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाने और चतुरता से राह बनाने का संकेतक है.  सही वक्त पर उचित निर्णय लेने का प्रयास रहेगा.  आशंका व वादविवाद में नहीं आएं.  आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाएंगे.  अन्य लोगों पर ध्यान बनाए रखेंगे.  समझौतों को आगे बढ़ाएंगे.  लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे.  सभी का साथ विश्वास पाएंगे.  महत्वपूर्ण मामले बेहतर रहेंगे. 

दोस्तों संग मिलकर कार्य करेंगे.  जरूरी मामलों को गति देने की कोशिश होगी.  उम्मीदों और योजनाओं को बल देंगे.  व्यक्तिगत मामलों में ढिलाई से बचें.  नेतृत्व प्रभावी बना रहेगा.  विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे.  जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे.  करीबी एक दूसरे के लिए मददगार होंगे.  सबको साथ लेकर चलेंगे. 


स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.  शारीरिक संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.  व्यर्थ वार्ता से बचें. 
आर्थिक स्थिति: प्रतिभा संवरेगी.  कारोबारी प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे.  तेजी बनाए रखें. 
रिश्ते: घरवालों से तालमेल रहेगा.  पहल बढ़ाएंगे.  सहयोग का भाव रहेगा.  रिश्ते बेहतर रहेंगे. 

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