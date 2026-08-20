Makar Tarot Rashifal 20 August 2026: निरंतरता रखेंगे, व्यक्तित्व को संवरेगा

मकर

टू आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और कला कौशल के प्रदर्शन से अपनी राह बनाने में सहयोगी है. योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. पसंदीदा लोगों से साथ वक्त बिताएंगे. आर्थिक लाभ एवं अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. विविध प्रयासों में सफलता पाएंगे. वित्तीय मामलों में पहल बढ़ाएंगे.

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आसपास सुख का वातावरण बना रहेगा. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. दोस्तों के साथ तालमेल बढ़ेगा. यादें साझा करेंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. विभिन्न मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. आसपास सकारात्मक माहौल रहेगा. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. महत्वपूर्ण योजनाएं गति लेंगी.

स्वास्थ्य: रुटीन अच्छा रहेगा. नियमितता और निरंतरता रखेंगे. व्यक्तित्व को संवरेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार से लाभ होगा. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी.

रिश्ते: व्यक्तिगत संबंध सुखद रहेंगे. दोस्तों को साथ रखेंगे. घरवालों संग समय बिताएंगे.

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