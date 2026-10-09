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आज 9 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: कारोबार बढ़ाने की योजना सफल होगी, काम में रुकावट दूर होगी

Aaj ka Makar Rashifal 9 October 2026, Capricorn Horoscope Today: आय की स्थिति अच्छी रहेगी. उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. सभी को प्रभावित करेंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. विभिन्न मामलों में तेजी लाएंगे. 

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capricorn horoscope
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इच्छित लाभ की प्राप्ति संभव है. कार्ययोजनाएं बढ़त पाएंगी. लक्ष्य पर जोर रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. धर्म आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. विनम्रता बनाए रखें. आय की स्थिति अच्छी रहेगी. उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. सभी को प्रभावित करेंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. विभिन्न मामलों में तेजी लाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे. कार्य अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.
 
धन संपत्ति - वित्तीय लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. संवाद में जल्दबाजी न दिखाएंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रबंधन संवरेगा. 

प्रेम मैत्री - निजी संबंधों में सहजता रहेगी. परिस्थितियां बेहतर होंगी. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. प्रेम में आनंद के क्षण बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. 

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स्वास्थ्य मनोबल - आसपास के वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. उत्सव का वातावरण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. 

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. जनकल्याण को बढ़ावा दें. 
 

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शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

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