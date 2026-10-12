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आज 12 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: संकीर्णता का त्याग करें, मनोबल बढ़ा रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 12 October 2026, Cancer Horoscope Today: खानपान भव्य रहेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  अनुशासन बढ़ाएं.  स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.  मनोबल बढ़ा रहेगा.

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करियर व्यापार पर फोकस रहेगा.  प्रबंधन के मामलों में संवार बनाए रखेंगे.  रहन सहन भव्य बना रहेगा.  नीति नियम से चलेंगे.  सक्रियता सतर्कता बनाए रहेंगे.  व्यक्तिगत प्रयासों में गति बनाए रखेंगे.  व्यवहार पर फोकस रखेंगे.  विनम्रता बनाए रहेंगे.  घर में हर्ष आनंद रह़ेगा.  निजी मामले पक्ष में बनेंगे.  संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी.  प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे.  अपनों को आदर सम्मान दें.  धैर्य धर्म का पालन रखेंगे.  संबंधों को मजबूती मिलेगी.  व्यवस्था पर ध्यान देंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामले संवार पाएंगे.  व्यक्तिगत प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.  अफवाह से बचेंगें.  कला कौशल पर जोर रहेगा.  आर्थिक कार्य व्यापार बेहतर रहेगा.  जिद व अहंकार में न आएं. 

धन संपत्ति- विविध मामले पक्ष में हल होंगे.  अतिउत्साह और जल्दबाजी में निर्णय न लें.  व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे.  भौतिक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे.  प्रबंधकीय मामले लाभप्रद रहेंगे. 

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प्रेम मैत्री- भेंट संवाद का स्तर बेहतर बना रहेगा .  अपनों से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे.  प्रियजनों से भेंट में रुचि रहेगी.  भावनात्मक प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा.  मन की बात अपनों से कहेंगे.  अपनों की सीख सलाह से चलेंगे.  प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  भावुकता में आने से बचेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान भव्य रहेगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  अनुशासन बढ़ाएं.  स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.  मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें.  व्रत संकल्प बनाए रखें.  जिद व अहंकार से बचें. 

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शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : गुलाबी

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