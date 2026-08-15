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MP Weather: 16 अगस्त को मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल

मध्य प्रदेश में 16 अगस्त को मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ सकता है. यह बदलाव कई जिलों को सीधे अपनी चपेट में ले सकता है. मौसम विभाग ने रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर और पांढुर्णा में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

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15 अगस्त के बाद 17 अगस्त तक भी बारिश का दौर थमने के आसार नहीं.(File Photo:PTI)
15 अगस्त के बाद 17 अगस्त तक भी बारिश का दौर थमने के आसार नहीं.(File Photo:PTI)

मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है. 16 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

15 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा. मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई थी.

16 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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16 अगस्त को रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर और पांढ़र्ना में भारी बारिश की संभावना है.

इन इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर मौसम अचानक खराब होने की स्थिति बन सकती है.

इसके अलावा भोपाल, विदिशा, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन,
देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर,
सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी,
और मैहर  जिलों में भी गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है.

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17 अगस्त तक जारी रह सकता है बारिश का दौर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 अगस्त तक मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

ऐसे में नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों में पानी भरने और स्थानीय स्तर पर जलभराव की स्थिति बन सकती है.

भारी बारिश के दौरान सावधानी जरूरी

मौसम खराब होने पर खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह है. बिजली चमकने के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और खुले मैदान से दूरी बनाए रखना जरूरी है.

तेज बारिश के दौरान वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें. कम दृश्यता और सड़क पर पानी भरने की स्थिति में रफ्तार नियंत्रित रखें.

फिलहाल 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का असर तेज रहने की संभावना है. 15 अगस्त से सक्रिय हुआ मानसून 16 और 17 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को भिगो सकता है. 

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