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आज 13 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मेहनत लाएगी रंग, करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj ka Mesh Rashifal 13 October 2026, Aries Horoscope Today: सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. घनिष्ठों और जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा रखेंगे. कार्यों को गति देंगे.

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aries horoscope
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सहकारिता से कार्यों को गति देंगे. टीम वर्क में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं के बढ़ावे से औद्योगिक मामले संवरेंगे. साझा कार्यों में उत्साह बढ़ेगा. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. घनिष्ठों और जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा रखेंगे. कार्यों को गति देंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. दैहिक संकेतों पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. निडर होकर आगे बढ़ते रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में सहजता बढ़ेगी. विविध प्रयासों से लक्ष्य साधेंगे. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. कामकाजी मित्रों को साथ लेकर चलेंगे. नेतृत्व पक्ष बल पाएगा.

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प्रेम मैत्री- परिजनों में घनिष्ठता बढ़ेगी. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम पर जोर रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बढेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. आदरभाव बनाए रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता सरलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. लंबित मामले गति लेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. स्वास्थ्यगत सकारात्मकता बढे़गी.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : चमकदार लाल

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