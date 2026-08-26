Kumbh Tarot Rashifal 26 August 2026: आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, सेहत को न करें नजरअंदाज

कुंभ

टेन आफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए दबाव में भी धैर्य बनाए रखने का संकेतक है. लोगों का भरोसा न खोएं. लक्ष्यों को पूरा करने तक आराम की स्थिति से बचें. कार्य लंबित रखने से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. अधिकतर मामले सामान्य बने रहेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. कार्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. जिम्मेदारी का भाव बनाए रखेंगे.

विरोधियों की सक्रियता बनी रह सकती है. निरंतरता बनाए रखें. व्यावसायिक मामलों में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ें. सहज स्थिति बनाए रखें. मेलजोल में सहज रहेंगे. घरेलु कार्यों में दखल देने से बचें. विभिन्न मोर्चों पर स्थिति नियंत्रित बनाए रहें. अपरिचितों से सावधानी बढ़ाएंगे. करीबियों से संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. यात्रा में सहज रहें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य औसत रहेगा. रुटीन सामज्ञन्य रहेगा. आलस्य में नहीं आएं. सक्रियता बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामले साधारण रहेंगे. सत्ता के मामलों पर फोकस रखेंगे. जिम्मेदारों से मिलंेगे.

रिश्ते: घरवालों की खुशी बढ़ाए रखें. लोगों से तालमेल बढ़ाएं. औरों को उचित मान सम्मान दें.

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