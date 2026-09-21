Kumbh Tarot Rashifal 21 September 2026: सबका सम्मान करें, कारोबार में पहल करने से बचें

कुंभ

फाइव आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आर्थिक असहजताओं का धैर्यपूर्वक सामना करने का संकेतक है. वित्तीय चुनौतियां बनी रहेंगी. व्यक्तिगत मामलों में अपनों की अनदेखी न करें. रिश्ते कमजोर होने की आशंका है. कारोबारी मामलों में जल्दबाजी न करें. अन्य के प्रभाव में आकर निर्णय लेने से बचे. आर्थिक संतुलन पर जोर बनाए रखें. करीबियों के लिए अधिक करने का भाव रहेगा.

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सभी के प्रति सहयोग की भावना बनाए रखें. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. नियमों पर ध्यान दें. जीवन साधारण बना रहेगा. गरिमा गोपनीयता से समझौता नहीं करें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने रहें. अवसरों को भुनाने में सहजता दिखाएं. कामकाज के विषय लंबित रह सकते हैं. सबका सम्मान करें. कारोबार में पहल करने से बचें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित बनाए रखें. खानपान में सरलता बढ़ाएं. सेहत से समझौता नहीं करें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में स्पष्टता रखें. वित्तीय मामलों पर फोकस बढ़ाएं. निर्देशों का पालन करें.

रिश्ते: घर वालों पर भरोसा बढ़ाएं. अनजान से दूरी रखें. अन्य के मामलों में दखल देने से बचें.

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