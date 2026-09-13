Kumbh Tarot Rashifal 13 September 2026: सम्मान रखें, करीबियों पर खर्च बढ़ेगा 

कुंभ

फोर आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए धैर्य से कार्य करने और लंबे प्रयासों के बाद विश्राम में समय देने पर जोर देने वाला है. महत्वपूर्ण मामलों में सावधानी रखें. नीति अनुरूप कार्य करते रहने कोशिश बनाए रखें. वाद विवाद व अनावश्यक तर्क को बढ़ावा न दें. लक्ष्य की ओर सरलता से कदम बढ़ाते रहें. सकारात्मक परिस्थितियों को पहचानकर लाभ उठाएं.

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अवसर पर प्रतिक्रिया देने में विश्वास रखें. अतिरिक्त परिश्रम से बचें. सूझबूझ बनाए रखें. अनुभव का लाभ उठाएं. काम पर फोकस बनाए रखें. करीबियों के सहयोग से सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. यात्रा हो सकती है. कारोबारी प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. निजी मामलों में सहजता रहेगी. विविध कार्यों में धैर्य दिखाएं.

स्वास्थ्य: खानपान में सादगी लाएं. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. जल्दबाजी में कार्य न करें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सतर्कता रखें. पेपरवर्क में बनाए रखें. आर्थिक सहजता बढ़ाएं.

रिश्ते: बात की कहने में जल्दबाजी से बचें. औरों की इच्छा का सम्मान रखें. करीबियों पर खर्च बढ़ेगा.



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