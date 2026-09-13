Tula Tarot Rashifal 13 September 2026: सुविधाओं पर बल देंगे, वरिष्ठों से भेंट व चर्चा बढ़ाएं

तुला

नाइन आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए बेचैनी बढ़ाने वाला है. वातावरण का दबाव असहजता बढ़ा सकता है. चिंता और तनाव में नहीं आएं. वाणिज्यिक कार्यों को बजट के अनुसार आगे बढ़ाएं. करीबियों से सहज व्यवहार बनाए रखें. सबसे तालमेल बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएं. स्वयं की क्षमताओं में विश्वास बनाए रखें. व्यर्थ के तुलनात्मक मूल्यांकन से बचें. शंका मूुक्त रहें.

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कारोबार में सामान्य स्थिति रहेगी. अनुशासित ढंग से आगे बढ़ें. रिश्तेदारों को सहयोग बनाए रखने की कोशिश होगी. व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं. जिद और जोखिम में न आएं. सामंजस्यता के प्रयास बनाए रखें. अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. जरूरी सूचना मिल सकती है. सुविधाओं पर बल देंगे. वरिष्ठों से भेंट व चर्चा बढ़ाएं.



स्वास्थ्य: खानपान सामान्य बना रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें. नियमित जांच बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी योजनाएं साझा करने से बचें. विपक्षियों से सजग रहें. विविध प्रयास संतुलित रखें.

रिश्ते: घर वालों का भरोसा बनाए रखें. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएं. आलोचकों से प्रभावित न हों.



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