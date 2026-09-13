scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 13 September 2026: सुविधाओं पर बल देंगे, वरिष्ठों से भेंट व चर्चा बढ़ाएं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 13 September 2026: जिद और जोखिम में न आएं. सामंजस्यता के प्रयास बनाए रखें. अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. जरूरी सूचना मिल सकती है. सुविधाओं पर बल देंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला
नाइन आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए बेचैनी बढ़ाने वाला है. वातावरण का दबाव असहजता बढ़ा सकता है. चिंता और तनाव में नहीं आएं. वाणिज्यिक कार्यों  को बजट के अनुसार आगे बढ़ाएं. करीबियों से सहज व्यवहार बनाए रखें. सबसे तालमेल बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएं. स्वयं की क्षमताओं में विश्वास बनाए रखें. व्यर्थ के तुलनात्मक मूल्यांकन से बचें. शंका मूुक्त रहें. 

कारोबार में सामान्य स्थिति रहेगी. अनुशासित ढंग से आगे बढ़ें. रिश्तेदारों को सहयोग बनाए रखने की कोशिश होगी. व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं. जिद और जोखिम में न आएं. सामंजस्यता के प्रयास बनाए रखें. अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. जरूरी सूचना मिल सकती है. सुविधाओं पर बल देंगे. वरिष्ठों से भेंट व चर्चा बढ़ाएं. 


स्वास्थ्य: खानपान सामान्य बना रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें. नियमित जांच बनाए रखें. 
आर्थिक स्थिति: कारोबारी योजनाएं साझा करने से बचें. विपक्षियों से सजग रहें. विविध प्रयास संतुलित रखें. 
रिश्ते: घर वालों का भरोसा बनाए रखें. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएं. आलोचकों से प्रभावित न हों. 
 

सम्बंधित ख़बरें

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खानपान प्रभावी बना रहेगा
गंभीर रहेंगे, पेशेवर प्रशिक्षण से जुड़ें
रोग दोष कम होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा
उत्साह दिखाएंगे, प्रयासों को गति देंगे
लक्ष्य हासिल करेंगे, प्रभाव में वृद्धि होगी
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kanya Tarot Rashifal 13 September 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खानपान प्रभावी बना रहेगा |
    Singh Tarot Rashifal 13 September 2026: गंभीर रहेंगे, पेशेवर प्रशिक्षण से जुड़ें |
    Kark Tarot Rashifal 13 September 2026: रोग दोष कम होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 13 September 2026: उत्साह दिखाएंगे, प्रयासों को गति देंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 13 September 2026: लक्ष्य हासिल करेंगे, प्रभाव में वृद्धि होगी |
    Mesh Tarot Rashifal 13 September 2026: आत्मविश्वास बना रहेगा, सेहत साधारण रहेगी |
    Career Rashifal 13 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले विशेष सावधानी बरतें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 13 September 2026: मीन राशि वालों का सम्मान बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 13 सितंबर 2026: कन्या राशि वाले धैर्य से निर्णय लें, जानें अन्य राशियो का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 सितंबर 2026: आज 13 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
    Advertisement