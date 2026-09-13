Dhanu Tarot Rashifal 13 September 2026: स्वास्थ्य में सुधार आएगा, रोग एवं दोष दूर होंगे

धनु

क्वीन आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए औरो से सकारात्मक सहयोग बनाए रखने में मददगार है. सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे. कारोबारी चर्चाओं में सकारात्मकता बढ़ेगी. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. हर ओर खुशियां बढ़ाने में आगे रहेंगे. प्रभावपूर्ण समय बना हुआ है.

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अवसरों का लाभ उठाएंगे. पेशेवर व कलात्मक कार्यों को गति देंगे. आयोजन में शामिल होंगे. सबसे मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. दिल के मामलों में मिठास बनी रहेगी. लोगों का साथ विश्वास पाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. विभिन्न कार्यों में इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे. अपनों के लिए मददगार बने रहेंगे.



स्वास्थ्य: व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. रोग एवं दोष दूर होंगे.

आर्थिक स्थिति: प्रबंध केे मामले मामले पक्ष में बनेंगे. बचत के प्रयास बनाए रहेंग. तेजी बढ़ेगी.

रिश्ते:एक दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. अपेक्षाओं को पूरा करेंगे.



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