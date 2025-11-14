आज 14 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले रक्त संबंधों में ऊर्जा बनाए रहेंगे, खानपान से समझौता न करें

कुंभ - जरूरी कार्यों को लंच से पहले कर लेने की कोशिश बनाए रखें. योजनाएं लंबित रखने की स्थिति से बचें. अपनों का भरोसा बनाए रखें. साझेदारी के प्रयास बेहतर बने रहेंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा. करीबी सहायक होंगे. परिवार में शुभता रहेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. सौदों अनुबंधों को मूर्तरूप देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. वार्ताओं में सहज रहेंगे. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. भूमि भवन के मामलों में सक्रियता आएगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज मे करीबियों का समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. सबको सहयोग करने का भाव रहेगा. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में धैर्य रखेंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण योजनाए समय से पहले पूरी करें. बचत पर बल दें. आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. खर्च नियंत्रित रहेगा. जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सीख सलाह से निर्णय लें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार से मिलकर चलें. करीबियों से बनाकर रखें. रक्त संबंधों में ऊर्जा बनाए रहेंगे. निजी संबंध घनिष्ठ होंगे. दाम्पत्य में शुभता बनी रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. बड़प्पन दिखाएंगे. सहयोग समर्थन का भाव रखेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान दें. खानपान से समझौता न करें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें. मनोबल ऊंचा रहेगा. बडे लक्ष्य रखेंगे.

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल फूल और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. साझीदारी संवारें. सात्विक रहें.

---- समाप्त ----