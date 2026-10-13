आज 13 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: आज भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी-व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता

भाग्य पक्ष मजबूत बना रहेगा. जरूरी मामलों में सभी का समर्थन रहेगा. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चहुंओर शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. शासन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ बढ़ेगा. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. पेशेवरों व वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उपलब्धियां अर्जित करेंगे. विविध क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे. कारोबार में तेजी रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- धनधान्य में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान पाएंगे. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. शुभ संयोग बनेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- परिचितों से संबंध संवारेंगे. मित्रों का भरोसा बनाए रहेंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का साथ विश्वास रहेगा. मन की सुनेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्य संवारेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. रचनात्मकता बढ़़ेगी. जीवनशैली आकर्षक होगी.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. धर्मस्थल की यात्रा बनाए रखें.



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शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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